Вице-президент Еврокомиссии призвал США обсуждать свои санкции с ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал американскую сторону обсуждать с Европейским союзом введение санкций против таких проектов, как «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Северный поток — 2» или иранские санкции... Прежде чем вводить санкции, лучше сначала обсудить их со своими партнёрами», — сказал он.

Данное заявление он сделал в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он также выразил надежду, что сторонам удастся избежать дальнейшего обострения ситуации в торговой сфере.

Ранее советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини в интервью газете «Известия» заявил о непродуктивности санкций, введённых против России.