Вице-президент Еврокомиссии призвал США обсуждать свои санкции с ЕС
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Северный поток — 2» или иранские санкции... Прежде чем вводить санкции, лучше сначала обсудить их со своими партнёрами», — сказал он.
Данное заявление он сделал в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он также выразил надежду, что сторонам удастся избежать дальнейшего обострения ситуации в торговой сфере.
Ранее советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини в интервью газете «Известия» заявил о непродуктивности санкций, введённых против России.