Меркель назвала введённые США пошлины противозаконными

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала пошлины, введённые Соединёнными Штатами в отношении европейских стали и алюминия, противозаконными. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по её словам, Германия намерена продолжать переговоры с американской стороной.

«Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны», — рассказала Меркель.

1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Евросоюз принял ответные меры на эти действия.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа.