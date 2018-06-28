Меркель назвала введённые США пошлины противозаконными
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При этом, по её словам, Германия намерена продолжать переговоры с американской стороной.
«Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны», — рассказала Меркель.
1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Евросоюз принял ответные меры на эти действия.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа.