СМИ: ЕС планирует ответные меры в случае введения США пошлин на автомобили

Евросоюз планирует ввести ответные меры, если Соединённые Штаты введут пошлины в размере 20% на импорт автомобилей из ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.

«Введение пошлин США будет встречено эквивалентными взысканиями, наложенными затронутыми торговыми партнёрами», — приводит агентство выдержки из документа ЕК.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили из европейских стран, если те не уберут торговые преграды для американских компаний.

1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. Евросоюз принял ответные меры на эти действия.