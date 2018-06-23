СМИ: ЕС планирует ответные меры в случае введения США пошлин на автомобили
«Введение пошлин США будет встречено эквивалентными взысканиями, наложенными затронутыми торговыми партнёрами», — приводит агентство выдержки из документа ЕК.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили из европейских стран, если те не уберут торговые преграды для американских компаний.
1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. Евросоюз принял ответные меры на эти действия.