СМИ: ЕС планирует ответные меры в случае введения США пошлин на автомобили

Короткая ссылка
Евросоюз планирует ввести ответные меры, если Соединённые Штаты введут пошлины в размере 20% на импорт автомобилей из ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.

«Введение пошлин США будет встречено эквивалентными взысканиями, наложенными затронутыми торговыми партнёрами», — приводит агентство выдержки из документа ЕК.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили из европейских стран, если те не уберут торговые преграды для американских компаний.

1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. Евросоюз принял ответные меры на эти действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить