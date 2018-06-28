Польша поддержала намерение Македонии вступить в НАТО

Польша поддерживает намерение Македонии вступить в НАТО, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, принимая македонского коллегу Зорана Заева.

«Польша поддерживает Македонию во многих её устремлениях, в том числе к вступлению в НАТО», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Он также выразил надежду, что вступление Македонии в альянс «произойдёт быстро и усилит НАТО на Балканах».

23 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности начала переговоров с Македонией о вступлении в Североатлантический альянс.

Кроме того, министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

По данным агентства, данный договор открывает Скопье путь к членству в НАТО и ЕС.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием Македонии.