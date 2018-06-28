В МИД заявили, что Россия не признаёт расширение полномочий ОЗХО
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- Reuters
«Перспективы и будущее самой конвенции становятся весьма туманными. Мы, конечно, не признаём деятельность создаваемого нового (так называемого атрибутивного) механизма легитимной. И будем делать серьёзные выводы из происходящего», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ОЗХО получила новые полномочия.
Согласно принятому проекту резолюции, предложенному Великобританией, гендиректор организации теперь имеет право определять исполнителей, организаторов и спонсоров химатак.
Подробнее — в материале RT.