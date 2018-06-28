В МИД заявили, что Россия не признаёт расширение полномочий ОЗХО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не признаёт расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Перспективы и будущее самой конвенции становятся весьма туманными. Мы, конечно, не признаём деятельность создаваемого нового (так называемого атрибутивного) механизма легитимной. И будем делать серьёзные выводы из происходящего», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ОЗХО получила новые полномочия.

Согласно принятому проекту резолюции, предложенному Великобританией, гендиректор организации теперь имеет право определять исполнителей, организаторов и спонсоров химатак.

Подробнее — в материале RT.