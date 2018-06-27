Постпред России: Запад использовал шантаж для расширения мандата ОЗХО

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Западные страны оказывали давление на членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и прибегали к шантажу в ходе принятия решения о расширении мандата, заявил постпред России в организации Александр Шульгин.
Постпред России: Запад использовал шантаж для расширения мандата ОЗХО
  • ©YVES HERMAN
  • Reuters

По его словам, сессия проходила в совершенно напряжённом режиме.

«Наши западные партнёры играли явно не по правилам, оказывали беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по Министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили. Нам даже известны случаи открытого шантажа наших ближайших союзников», — заявил Шульгин на пресс-конференции.

Так, постпред рассказал, что зал заседаний «заполонили» представители малых островных государств, в частности Островов Кука, Соломоновых островов, Фиджи, Тувалу, и все они «с удивительным единодушием активно продвигали, выступали адвокатами британского проекта».

Ранее был принят предложенный Великобританией проект решения, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. 

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