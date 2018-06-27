В Госдуме оценили решение по расширению мандата ОЗХО

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT оценил принятое на конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия решение о расширении мандата ОЗХО.

«Дело в том, что такая организация обильно представлена теми, кто отстаивает интересы стран Запада, для того чтобы продемонстрировать действия России в самом невыгодном свете перед международной общественностью. Расширение мандата может и дальше использоваться в политических целях, а не для решения каких-то других задач, ради чего организация с участием нашей страны и создавалась. Целесообразности в расширении мандата нет. Есть потребность в совершенствовании работы этой структуры в рамках тех полномочий, которые были ранее», — сказал Новиков.

Ранее, по предварительным подсчётам, был принят предложенный Великобританией проект решения, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения и настояли на проведении обсуждения и голосования.