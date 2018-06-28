Россия и США прорабатывают встречу Лаврова и Помпео

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Российская и американская стороны прорабатывают детали встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.
Россия и США прорабатывают встречу Лаврова и Помпео
  • © AFP

«Да, разумеется, мы это прорабатываем и исходим из того, что с учётом достигнутой договорённости о встрече на высшем уровне такой контакт крайне востребован», — уточнил Рябков.

По его словам, переговоры могут состояться в течение ближайших двух недель.

Ранее стало известно, что договорённость о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа достигнута, дата саммита будет объявлена в четверг, 28 июня.

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в беседе с НСН отметил, что России выгоднее провести встречу с американским президентом по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.

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