В Европарламенте рассказали, что ждут от саммита ЕС решений по миграционному кризису

Депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио рассказал RT, что ждёт по результатам саммита ЕС 28—29 июня решений по противодействию высадке мигрантов на берегах Италии и ужесточению норм в вопросе получения убежища.

«Я жду решительного прорыва в вопросах запрета высадки мигрантов и назревшей реформы законодательства в сфере предоставления убежища, — заявил Боргезио. — Италия не может быть единственным местом приёма мигрантов, а также путём, по которому террористы и иностранные наёмники проникают в наши страны».

По его словам, правила получения убежища в странах ЕС должны быть ужесточены.

«В отношении лиц, ищущих убежища, требуется осуществлять очень оперативный и строгий контроль, чтобы не позволить праву на получение убежища стать лазейкой, упрощающей перевозку нелегальных иммигрантов», — пояснил евродепутат.

25 июня СМИ сообщили о том, что власти Италии запретили спасателям помогать беженцам.

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к расколу союза.