В Европарламенте рассказали, что ждут от саммита ЕС решений по миграционному кризису
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«Я жду решительного прорыва в вопросах запрета высадки мигрантов и назревшей реформы законодательства в сфере предоставления убежища, — заявил Боргезио. — Италия не может быть единственным местом приёма мигрантов, а также путём, по которому террористы и иностранные наёмники проникают в наши страны».
По его словам, правила получения убежища в странах ЕС должны быть ужесточены.
«В отношении лиц, ищущих убежища, требуется осуществлять очень оперативный и строгий контроль, чтобы не позволить праву на получение убежища стать лазейкой, упрощающей перевозку нелегальных иммигрантов», — пояснил евродепутат.
25 июня СМИ сообщили о том, что власти Италии запретили спасателям помогать беженцам.
Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к расколу союза.