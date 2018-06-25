СМИ: Власти Италии запретили спасателям помогать беженцам

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Правительство Италии запретило членам экипажей спасательных кораблей помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на получение сигналов бедствия. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что итальянские спасатели в воскресенье, 24 июня, получили шесть отдельных сигналов бедствия от кораблей с беженцами. 

Однако чиновники заявили, что суда, которые переправляли людей из Северной Африки в Европу, находились в ливийских водах, и «следовательно, под ответственностью Ливии».

В испанской спасательной группе Proactiva Open Arms, корабли которой находились в указанном районе, заявили, что им «специально сказали не оказывать помощь».

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к расколу союза.

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