Пентагон получил запрос от МВБ США на размещение до 12 тысяч нелегальных мигрантов

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Министерство внутренней безопасности США направило в Пентагон запрос о подготовке места для размещения до 12 тыс. нелегальных иммигрантов.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.

«Министерство обороны получило запрос о содействии министерству внутренней безопасности в размещении и осуществлении ухода за семьями иностранцев численностью до 12 тыс. человек», — указывается в заявлении.

Ранее СМИ сообщили о планах властей США разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.

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