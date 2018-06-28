Пентагон получил запрос от МВБ США на размещение до 12 тысяч нелегальных мигрантов
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.
NEW: The Pentagon says it has "received a request for assistance" from DHS "to house and care for an alien family population of up to 12,000 people."— ABC News (@ABC) 28 июня 2018 г.
"DHS requires the requested capacity to house 2,000 people within 45 days," according to DoD statement. https://t.co/Sk21JxDV98pic.twitter.com/7vSSUkbGx0
«Министерство обороны получило запрос о содействии министерству внутренней безопасности в размещении и осуществлении ухода за семьями иностранцев численностью до 12 тыс. человек», — указывается в заявлении.
Ранее СМИ сообщили о планах властей США разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах.
20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.