Пентагон получил запрос от МВБ США на размещение до 12 тысяч нелегальных мигрантов

Министерство внутренней безопасности США направило в Пентагон запрос о подготовке места для размещения до 12 тыс. нелегальных иммигрантов.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.

NEW: The Pentagon says it has "received a request for assistance" from DHS "to house and care for an alien family population of up to 12,000 people."



"DHS requires the requested capacity to house 2,000 people within 45 days," according to DoD statement. https://t.co/Sk21JxDV98pic.twitter.com/7vSSUkbGx0 — ABC News (@ABC) 28 июня 2018 г.

«Министерство обороны получило запрос о содействии министерству внутренней безопасности в размещении и осуществлении ухода за семьями иностранцев численностью до 12 тыс. человек», — указывается в заявлении.

Ранее СМИ сообщили о планах властей США разместить 20 тысяч детей-мигрантов на военных базах.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.