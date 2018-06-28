Глава МИД Венгрии заявил о двойных стандартах ЕС к «Северному потоку — 2»

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ЕС применяет двойные стандарты к проекту газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Сийярто добавил, что проект «Южный поток» был «убит» Еврокомиссией.

«Теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести… это просто двойные стандарты», — подчеркнул Сийярто.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты активно работают с европейскими союзниками, чтобы убедить их отказаться от «Северного потока — 2».

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию вокруг газопровода.

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