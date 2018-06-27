Помпео заявил, что США пытаются убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты активно работают с европейскими союзниками, чтобы убедить их отказаться от «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате.

«Мы активно работаем, чтобы убедить европейские правительства и компании в том, что усиление энергетической зависимости от России несовместимо с тем, что мы делаем, противодействуя России», — сказал Помпео.

По его словам, реализация проекта газопровода даст России возможность оказывать «политическое влияние» на всю Европу.

Ранее в Госдепе выразили надежду на то, что ЕС остановит или отложит реализацию «Северного потока — 2».