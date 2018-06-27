В ЕП назвали автоматическое продление санкций против России бюрократическим методом

Короткая ссылка
Наталья Корчмарек
Депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио прокомментировал в разговоре с RT заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что продление антироссийских санкций в отношении России не должно происходить автоматически и в этом вопросе необходима осторожность.
В ЕП назвали автоматическое продление санкций против России бюрократическим методом
  • © Elyxandro Cegarra
  • globallookpress.com

«Неэффективность санкций в отношении России в целях разрешения кризиса на Украине очевидна, и, к сожалению, это создало глубокий раскол в отношениях между Россией и Европейским союзом. Лично я выступаю за дипломатическое решение — достижение договорённостей между различными заинтересованными сторонами. В любом случае нельзя забывать, что в Крыму прошёл референдум, результаты которого были недвусмысленны», — заявил евродепутат.

По словам Боргезио, «автоматическое продление санкций — бюрократический метод, это не полезно для диалога». Он также отметил, что улучшить ситуацию может возвращение к формату «Большой восьмёрки», о котором говорил и американский лидер Дональд Трамп.

«Разумеется, санкции наносят больше ущерба Италии, чем России. Фактически до настоящего времени контрсанкции стоили Италии около €10 млрд потерянного экспорта. Агропродовольственному сектору нанесён двойной урон, потому что высококачественные итальянские продукты часто заменяются подделками», — пояснил депутат Европарламента.

Ранее Конте заявил, что продление антироссийских санкций не должно быть автоматическим. По мнению политика, они «являются средством, а не целью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить