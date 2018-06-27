В ЕП назвали автоматическое продление санкций против России бюрократическим методом

Депутат Европейского парламента от Италии Марио Боргезио прокомментировал в разговоре с RT заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что продление антироссийских санкций в отношении России не должно происходить автоматически и в этом вопросе необходима осторожность.

«Неэффективность санкций в отношении России в целях разрешения кризиса на Украине очевидна, и, к сожалению, это создало глубокий раскол в отношениях между Россией и Европейским союзом. Лично я выступаю за дипломатическое решение — достижение договорённостей между различными заинтересованными сторонами. В любом случае нельзя забывать, что в Крыму прошёл референдум, результаты которого были недвусмысленны», — заявил евродепутат.

По словам Боргезио, «автоматическое продление санкций — бюрократический метод, это не полезно для диалога». Он также отметил, что улучшить ситуацию может возвращение к формату «Большой восьмёрки», о котором говорил и американский лидер Дональд Трамп.

«Разумеется, санкции наносят больше ущерба Италии, чем России. Фактически до настоящего времени контрсанкции стоили Италии около €10 млрд потерянного экспорта. Агропродовольственному сектору нанесён двойной урон, потому что высококачественные итальянские продукты часто заменяются подделками», — пояснил депутат Европарламента.

Ранее Конте заявил, что продление антироссийских санкций не должно быть автоматическим. По мнению политика, они «являются средством, а не целью».