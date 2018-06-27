Эксперт оценил заявление премьера Италии об антироссийских санкциях

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Анна Лушникова
Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани в беседе с RT оценил заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что продление антироссийских санкций в отношении России не должно происходить автоматически, в этом вопросе необходима осторожность.
Эксперт оценил заявление премьера Италии об антироссийских санкциях
  • Reuters

«На саммите Европейского совета, который состоится завтра, Италия подтвердит свою твёрдую позицию по вопросам бюджета, перераспределения в масштабах всей Европы потока мигрантов, а также относительно отмены санкций в отношении России. Для нового итальянского премьер-министра это станет важной проверкой. Если Джузеппе Конте сможет добиться своего, позиции его правительства укрепятся, а внешняя политика Италии получит иное направление, лучше отвечающее новой многополярной модели, что серьёзно скажется на внешнеполитическом курсе Брюсселя», — сказал эксперт.

По его мнению, Италия может стать ключевым звеном в вопросе пересмотра антироссийских санкций.

«Для нового правительства Италии это первый крупный европейский саммит, и впервые после многих лет инертности Италия предстанет страной, способной самостоятельно принимать решения, сохраняя при этом сбалансированную позицию. Есть вероятность, что по инициативе Италии Дублинские правила приёма беженцев будут изменены, а санкции в отношении России — пересмотрены», — заключил он.

Ранее Конте заявил, что продление антироссийских санкций не должно быть автоматическим. По мнению политика, они «являются средством, а не целью».

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