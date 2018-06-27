Премьер Италии выступил против автоматического продления санкций против России
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«Мы считаем, что продление санкций не должно быть автоматическим. Необходимо проявлять осторожность… санкции являются средством, а не целью», — цитирует ANSA премьера.
Ранее Конте заявил, что Италия рассмотрит возможность наложения вето на продление санкций против России на Совете ЕС.
20 июня советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини отметил непродуктивность антироссийских санкций.