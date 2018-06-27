СМИ: Инвесторы требуют увольнения Цукерберга с поста главы Facebook

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Инвесторы Facebook, совокупно владеющие акциями на $3 млрд, намерены добиться отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на шестерых крупных инвесторов.
СМИ: Инвесторы требуют увольнения Цукерберга с поста главы Facebook
  • © Christian Ohde
  • globallookpress.com

Как отмечается, их недовольство относительно развития компании растёт как и требование перемен. По словам инвесторов, с 2012 года, когда компания вышла на торги, они ещё никогда не были настолько раздражены, как теперь, когда Facebook оказалась в центре нескольких скандалов, включая сбор данных Cambridge Analytica.

Инвесторы заявляют, что причиной кризисов является способ управления компанией. Они полагают, что проблемам не было уделено должное внимание, так как Цукерберг как генеральный директор и председатель правления неприкосновенен.

В связи с этим инвесторы требуют отставки Цукерберга и назначения независимого исполнительного директора. Также они хотят изменить двухуровневую структуру акций Facebook, так как это даёт Цукербергу и членам его команды слишком много власти.

Ранее сообщалось, что Facebook по ошибке обнародовал закрытые записи 14 млн пользователей

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