Facebook по ошибке обнародовал закрытые записи 14 млн пользователей
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Как отмечается, технический сбой произошёл во время тестирования новой функции. В Facebook заверили, что ошибка уже устранена.
CNN уточняет, что проблемы возникли в период с 18 по 27 мая. У соцсети ушло пять дней на устранение неполадок.
Ранее глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о новых мерах защиты пользователей соцсети от утечки данных.
В апреле сообщалось, что число пользователей, чьи данные перешли во владение компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.