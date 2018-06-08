Facebook по ошибке обнародовал закрытые записи 14 млн пользователей

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Публикации 14 млн пользователей Facebook, которые были предназначены для ограниченного круга людей, оказались в открытом доступе из-за технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Facebook по ошибке обнародовал закрытые записи 14 млн пользователей
  • © Reuters

Как отмечается, технический сбой произошёл во время тестирования новой функции. В Facebook заверили, что ошибка уже устранена.

CNN уточняет, что проблемы возникли в период с 18 по 27 мая. У соцсети ушло пять дней на устранение неполадок.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг рассказал о новых мерах защиты пользователей соцсети от утечки данных.

В апреле сообщалось, что число пользователей, чьи данные перешли во владение компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.

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