В Facebook решили вернуть рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook вновь начнёт размещать рекламу криптовалют.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора компании по управлению продуктом Роба Лизерна.

При этом уточняется, что запрет на рекламу ICO и бинарных опционов остаётся силе.

«Начиная с 26 июня мы будем обновлять нашу политику, чтобы разрешить рекламные объявления, направленные на продвижение криптовалют и связанного с ними контента, рекламодателям, имеющим предварительное одобрение», — сказал он.

31 января сообщалось, что в Facebook ввели запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов.

Экономист Михаил Делягин в ходе беседы с НСН рассказал о будущем криптовалют.