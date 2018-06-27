В Facebook решили вернуть рекламу криптовалют
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора компании по управлению продуктом Роба Лизерна.
При этом уточняется, что запрет на рекламу ICO и бинарных опционов остаётся силе.
«Начиная с 26 июня мы будем обновлять нашу политику, чтобы разрешить рекламные объявления, направленные на продвижение криптовалют и связанного с ними контента, рекламодателям, имеющим предварительное одобрение», — сказал он.
31 января сообщалось, что в Facebook ввели запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов.
Экономист Михаил Делягин в ходе беседы с НСН рассказал о будущем криптовалют.