В Facebook ввели запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов
Об этом пресс-служба соцсети сообщает на своём сайте.
«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», — указывается в заявлении директора по управлению продуктами компании Facebook Роба Койна.
В соцсети также добавили, что они не могут отслеживать каждое объявление об опционах и криптовалютах, поэтому призывают пользователей помочь администрации в этом.
Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.