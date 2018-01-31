В Facebook ввели запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов

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Социальная сеть Facebook вводит запрет на размещение у себя рекламы криптовалют и бинарных опционов.

Об этом пресс-служба соцсети сообщает на своём сайте.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», — указывается в заявлении директора по управлению продуктами компании Facebook Роба Койна.

В соцсети также добавили, что они не могут отслеживать каждое объявление об опционах и криптовалютах, поэтому призывают пользователей помочь администрации в этом.

Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют. 

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