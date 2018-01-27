Хакеры украли более $500 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж Японии

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Неизвестные киберпреступники взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck и похитили у её участников токены на сумму $533 млн.

Об этом сообщает Cointelegraph.

Отмечается, что в результате нескольких несанкционированных транзакций были украдены токены криптовалюты NEM.

Представители биржи уже провели пресс-конференцию в связи с произошедшим и пообещали позднее разъяснить порядок выплаты компенсации пострадавшим.

Уточняется, что злоумышленники во время взлома не похищали других криптовалют.

Ранее сообщалось, что хакеры, взломавшие криптобиржу NiceHash, предположительно, украли биткоины на сумму $68 млн.

Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют. 

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