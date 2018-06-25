Бизнес в Австрии выступил против санкций в отношении России

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Австрийский бизнес недоволен в связи с введёнными в отношении России экономическими санкциями, которые лишь наносят ущерб местной промышленности.
Бизнес в Австрии выступил против санкций в отношении России
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Как пишет Oberösterreichische Nachrichten, фирма Backaldrin перенесла производство своей продукции в третьи страны для того, чтобы продолжать экспортировать товары в Россию.

Отмечается, что санкции нанесли большой ущерб компании Greisinger, которая занимается  производством мясной продукции и работает с Россией с 1990-х годов.

По данным издания, в результате санкций за один день объёмы продаж компании сократились с €13,5 млн почти до нуля и потери составили более 12,5% оборота.

«Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Всё это затем отразилось на наших показателях», — говорит Франц Грайзингер.

Его компания, как подчёркивается в статье, поставляла в Россию дорогие сорта колбас.

«Я убеждён в том, что после отмены санкций мы быстро восстановим свои позиции в России», — сказал он.

По словам руководителя Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, «де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено».

Ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал ЕС снять санкции с России.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова прокомментировала НСН стремление Италии повлиять на отмену санкций против России.

Подробнее — в материале ИноТВ.

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