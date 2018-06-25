В Варшаве заявили, что миграционный вопрос разделяет Европу
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Об этом сообщает wPolityce.
«Понятно, что миграционный кризис разделяет Европу, как государства между собой, так и общество в каждой стране», — отметил Щерский, комментируя в интервью PAP результаты саммита ЕС по миграции, прошедшего в Брюсселе.
Он добавил, что у ЕС нет возможности справиться с миграционным кризисом на своей территории.
«Следует искать способы его (кризиса. — RT) преодоления там, где он родился, на что с самого начала указывала Польша», — подчеркнул Щерский.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о политическом кризисе в Европе из-за вторичной миграции.