В Варшаве заявили, что миграционный вопрос разделяет Европу

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что вопрос о миграции разделяет Европу и создаёт напряжённость.

Об этом сообщает wPolityce.

«Понятно, что миграционный кризис разделяет Европу, как государства между собой, так и общество в каждой стране», — отметил Щерский, комментируя в интервью PAP результаты саммита ЕС по миграции, прошедшего в Брюсселе.

Он добавил, что у ЕС нет возможности справиться с миграционным кризисом на своей территории.

«Следует искать способы его (кризиса. — RT) преодоления там, где он родился, на что с самого начала указывала Польша», — подчеркнул Щерский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о политическом кризисе в Европе из-за вторичной миграции.