Премьер Швеции заявил о важности создания единой системы предоставления убежища в ЕС
Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.
Лёвин отметил, что удовлетворен результатами дискуссии на неформальном саммите стран ЕС в Брюсселе.
Он добавил, что считает важным создание единой системы предоставления убежища в Европе.
Однако при этом необходимо уделять особое внимание сотрудничеству со странами, из которых прибывают мигранты, подчеркнул шведский лидер.
Он также отметил важность укрепления границы и более справедливого распределения беженцев в рамках ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что после саммита стран ЕС, посвящённого вопросу миграции, премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдвинул четыре предложения, касающихся борьбы с миграционным кризисом.