Премьер Швеции заявил о важности создания единой системы предоставления убежища в ЕС

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что считает важной работу над созданием единой системы предоставления убежища в Евросоюзе.

Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

Лёвин отметил, что удовлетворен результатами дискуссии на неформальном саммите стран ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что считает важным создание единой системы предоставления убежища в Европе.

Однако при этом необходимо уделять особое внимание сотрудничеству со странами, из которых прибывают мигранты, подчеркнул шведский лидер.

Он также отметил важность укрепления границы и более справедливого распределения беженцев в рамках ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что после саммита стран ЕС, посвящённого вопросу миграции, премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдвинул четыре предложения, касающихся борьбы с миграционным кризисом.