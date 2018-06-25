Премьер Швеции заявил о важности создания единой системы предоставления убежища в ЕС

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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что считает важной работу над созданием единой системы предоставления убежища в Евросоюзе.

Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

Лёвин отметил, что удовлетворен результатами дискуссии на неформальном саммите стран ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что считает важным создание единой системы предоставления убежища в Европе.

Однако при этом необходимо уделять особое внимание сотрудничеству со странами, из которых прибывают мигранты, подчеркнул шведский лидер.

Он также отметил важность укрепления границы и более справедливого распределения беженцев в рамках ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что после саммита стран ЕС, посвящённого вопросу миграции, премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдвинул четыре предложения, касающихся борьбы с миграционным кризисом.

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