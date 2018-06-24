СМИ: Ципрас выдвинул четыре предложения по борьбе с миграционным кризисом в Европе

В ходе неформального саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Греции Алексис Ципрас выдвинул четыре предложения, касающихся борьбы с миграционным кризисом.

Об этом сообщает агентство АМНА со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, предложения включают пересмотр европейской политики предоставления убежища с честным распределением беженцев, поддержку первых принимающих стран, поддержку стран транзита и происхождения беженцев.

Сообщается, что Ципрас также предложил заменить европейскую пограничную службу «Фронтекс» силами мощной европейской пограничной и береговой охраны.

Ципрас высказал сомнение в полезности создания закрытых центров для беженцев за пределами Евросоюза.

Он отметил, что миграция и беженцы — это серьёзный вызов для ЕС, который требует совместного решения.

Он подчеркнул, что односторонние действия не приведут к решению проблемы в Европе.

Ранее глава МИД Италии заявил об угрозе раскола ЕС по миграционному вопросу.