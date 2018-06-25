Военные врачи из России провели приём сирийцев в пригороде Дамаска
«Здесь мы не в первый раз. Здесь недавно ввели стационарный медпункт», — отметил начальник отделения медицинского обеспечения центра Владимир Тютюнников.
По его словам, медицинский пункт был открыт благодаря ЦПВС и местным властям.
Тютюнников отметил, что российские медики приехали в пригород Дамаска, чтобы проконсультировать местных врачей, а также выполнить свой долг.
Он добавил, что за один день специалисты могут принять около 100 пациентов.
В декабре 2017 года ФАН сообщал, что российские военные медики оказали помощь более 60 тыс. жителям Алеппо.