Военные врачи из России провели приём сирийцев в пригороде Дамаска

Российские военные врачи провели приём местных жителей в медицинском пункте в южном пригороде Дамаска. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Здесь мы не в первый раз. Здесь недавно ввели стационарный медпункт», — отметил начальник отделения медицинского обеспечения центра Владимир Тютюнников.

По его словам, медицинский пункт был открыт благодаря ЦПВС и местным властям.

Тютюнников отметил, что российские медики приехали в пригород Дамаска, чтобы проконсультировать местных врачей, а также выполнить свой долг.

Он добавил, что за один день специалисты могут принять около 100 пациентов.

В декабре 2017 года ФАН сообщал, что российские военные медики оказали помощь более 60 тыс. жителям Алеппо.