СМИ назвали число полицейских, которые будут охранять Трампа в Великобритании
- Reuters
По данным издания, задействованные в мероприятиях полицейские и военнослужащие будут охранять американского лидера от возможных последствий «массовых акций протеста и угрозы теракта».
Также отмечается, что в ближайшее время в Великобританию отправятся советники Трампа для координации действий британской стороны и проработки деталей визита.
Ранее стало известно, что Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом.