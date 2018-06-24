СМИ назвали число полицейских, которые будут охранять Трампа в Великобритании

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Безопасность президента США Дональда Трампа, который в июле отправится с трёхдневным визитом в Великобританию, будут обеспечивать около 10 тыс. сотрудников британской полиции и военных, сообщает The Daily Mail.
СМИ назвали число полицейских, которые будут охранять Трампа в Великобритании
  • Reuters

По данным издания, задействованные в мероприятиях полицейские и военнослужащие будут охранять американского лидера от возможных последствий «массовых акций протеста и угрозы теракта».

Также отмечается, что в ближайшее время в Великобританию отправятся советники Трампа для координации действий британской стороны и проработки деталей визита.

Ранее стало известно, что Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом. 

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