СМИ: Трамп может задержаться в Британии для игры в гольф
По информации телеканала, американский лидер изучает такую возможность и может пригласить поиграть кого-то из известных гольфистов или увлекающихся гольфом знаменитостей.
К настоящему времени детали программы визита Трампа официально не объявлены. Ожидается, что в его планах — чай с королевой, ужин с премьер-министром Терезой Мэй и поездка в её загородную резиденцию Чекерс.
Как отмечается, Трамп владеет несколькими гольф-клубами, в том числе в Шотландии. По данным портала Trumpgolfcount.com, с момента вступления в должность глава Белого дома посещал гольф-корт 103 раза.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом.