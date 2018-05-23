СМИ: Трамп может задержаться в Британии для игры в гольф

Президент США Дональд Трамп может продлить свою поездку в Великобританию, чтобы поиграть в гольф, передаёт Sky News.

По информации телеканала, американский лидер изучает такую возможность и может пригласить поиграть кого-то из известных гольфистов или увлекающихся гольфом знаменитостей.

К настоящему времени детали программы визита Трампа официально не объявлены. Ожидается, что в его планах — чай с королевой, ужин с премьер-министром Терезой Мэй и поездка в её загородную резиденцию Чекерс.

Как отмечается, Трамп владеет несколькими гольф-клубами, в том числе в Шотландии. По данным портала Trumpgolfcount.com, с момента вступления в должность глава Белого дома посещал гольф-корт 103 раза.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом.