СМИ: Власти Британии готовятся к протестам во время визита Трампа

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Власти Великобритании усиливают меры безопасности в стране из-за предстоящего визита американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, власти ожидают массовые акции протеста во время визита Трампа, который намечен на июль.

Безопасность Трампа во время визита будут обеспечивать до 10 тыс. офицеров полиции.

Как сообщает издание, перед стражами порядка стоит задача оградить хозяина Белого дома как от угрозы терактов, так и от запланированных массовых протестов.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп 13 июля прибудет в Великобританию с рабочим визитом. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер может задержаться в Британии для игры в гольф.

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