СМИ: Трамп встретится с королевой Елизаветой II
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Как ожидается, встреча пройдёт 13 июля в Виндзорском замке.
По словам посла США в Британии Роберта Вуда Джонсона, встреча Трампа с королевой будет «очень важной и символичной».
«Встреча с Её Величеством — самое главное, потому что она глава государства, и сейчас это то, что хочет сделать президент», — сказал посол.
Также Трамп намерен встретиться с британским премьером Терезой Мэй.
Ранее сообщалось, что Трамп может задержаться в Британии, чтобы поиграть в гольф.