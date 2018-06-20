СМИ: Трамп встретится с королевой Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Великобританию в июле проведёт встречу с британской королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Sky News.

Как ожидается, встреча пройдёт 13 июля в Виндзорском замке.

По словам посла США в Британии Роберта Вуда Джонсона, встреча Трампа с королевой будет «очень важной и символичной».

«Встреча с Её Величеством — самое главное, потому что она глава государства, и сейчас это то, что хочет сделать президент», — сказал посол.

Также Трамп намерен встретиться с британским премьером Терезой Мэй.

Ранее сообщалось, что Трамп может задержаться в Британии, чтобы поиграть в гольф.