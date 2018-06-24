Трамп рассказал о денуклеаризации Корейского полуострова

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в КНДР реализовывают договорённости о денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе отметил, что на протяжении «многих месяцев» Северная Корея не проводит ракетные испытания.

«Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет...Всё это происходит шаг за шагом», — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что Северная Корея ликвидирует свои крупные испытательные полигоны.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о поддержании миропорядка в регионе.

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