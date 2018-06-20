Эксперт оценил заявления Ким Чен Ына о миропорядке на Корейском полуострове

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о поддержании миропорядка в регионе.

«Самое важное, что он заручился поддержкой Китая в своих действиях по сохранению мира на Корейском полуострове. Си Цзиньпин принял его третий раз за три месяца», — заявил эксперт.

По его словам, китайскому лидеру очень важно, чтобы Ким Чен Ын объяснил, что произошло на саммите в Сингапуре, о чём они договорились с президентом США Дональдом Трампом.

«А на встрече с Трампом они анонсировали новый этап отношений, когда будут отказываться от враждебной политики в отношении друг друга. Это всё идёт в русле той политики, которую он в последнее время провозгласил», — пояснил Ким.

Он добавил, что поездка лидера КНДР в Китай — это и демонстрация американцам, что им необходимо придерживаться всех принятых обязательств.

Ранее кандидат исторических наук, доцент кафедры политических исследований России и постсоветского пространства Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.