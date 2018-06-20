Си Цзиньпин договорился с лидером КНДР поддерживать стабильность на Корейском полуострове

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил, что Китай совместно с КНДР будет и далее прилагать усилия для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«КПК и китайское правительство придают огромное значение дружественным связям Китая и КНДР», — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, он очень рад, что КНДР приняла ключевое решение по смещению фокуса в сторону экономического строительства, и добавил, что Китай поддерживает Северную Корею в экономическом развитии.

«КНДР надеется на сотрудничество с Китаем и другими заинтересованными сторонами для создания долговременного и прочного мирного механизма на Корейском полуострове», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин заявил о твёрдой поддержке КНДР со стороны Китая.