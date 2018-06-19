Си Цзиньпин заявил о твёрдой поддержке КНДР со стороны Китая

Председатель Китая Си Цзиньпин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что поддержка Пхеньяна останется неизменной вне зависимости от ситуации на международной арене и в регионе. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Вне зависимости от изменений в международной обстановке и ситуации в регионе, твёрдая позиция партии и правительства Китая по развитию дружественных отношений с КНДР останется неизменной, дружественное отношение китайского народа к народу КНДР останется неизменным, поддержка социализма КНДР останется неизменной», — сказал Си Цзиньпин.

Он также заявил о готовности и дальше содействовать стабильному и здоровому развитию отношений между странами.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын провёл встречу с Си Цзиньпином в Пекине. В ходе встречи лидеры КНДР и Китая договорились о защите и развитии двусторонних отношений.