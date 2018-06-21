Трамп заявил, что КНДР уничтожает свои испытательные полигоны

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея ликвидирует свои крупные испытательные полигоны. Об этом он сказал на совещании в Белом доме.
Трамп заявил, что КНДР уничтожает свои испытательные полигоны
  • Reuters

По его словам, у Вашингтона и Пхеньяна сложились «очень хорошие отношения». Трамп заявил, что КНДР прекратила пуски ракет, в том числе баллистических.

«Они уже уничтожили один из крупных полигонов, фактически это были четыре из их крупных полигонов, и главное, что это будет полная денуклеаризация, которая уже началась», — приводит его слова Newsweek. 

Ранее стало известно, что северокорейские власти уничтожат испытательный полигон Сохэ

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