Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну
«Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения, между нами возникла хорошая химия», — заявил он в интервью телеканалу TBN.
Трамп также добавил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить «замечательное соглашение» по итогам саммита в Сингапуре.
12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.