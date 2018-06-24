Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

«Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения, между нами возникла хорошая химия», — заявил он в интервью телеканалу TBN.

Трамп также добавил, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить «замечательное соглашение» по итогам саммита в Сингапуре.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США. 

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

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