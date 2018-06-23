Пушков прокомментировал готовящийся визит американских сенаторов в Россию

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал готовящийся визит американских сенаторов в Москву.

«От визита сенаторов США в Москву не следует ждать прорыва в сфере политики. Рано. Но это важный сдвиг, поскольку это будет первый контакт на уровне делегаций с ранней осени 2013 года, когда конгресс США отказался от приезда в США совместной делегации двух палат нашего Федсобрания», — написал он.

Ранее в посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву.

Также сообщалось, что российская сторона рассчитывает на ответный визит после прибытия американских сенаторов в Москву.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку визита американских сенаторов.