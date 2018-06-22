Российская сторона рассчитывает на ответный визит после прибытия сенаторов США в Москву

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Визит американских конгрессменов в Россию может возобновить межпарламентские связи между Москвой и Вашингтоном, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, отметив, что надеется на «ответный визит» депутатов Госдумы в Соединённые Штаты.

«Действительно, есть такие планы, что к нам в гости в Москву приедет группа сенаторов. Естественно, мы приветствуем такое стремление. Мы считаем, что приезд сенаторов будет определённым импульсом для возобновления связи между парламентами двух стран», — рассказал дипломат журналистам.

Он уточнил, что американские законодатели уже получили необходимые визы.

«Для меня очень важно, что они приезжают в Москву. Я очень хочу надеяться, что будет ответный визит. И я хочу, чтобы наши сенаторы, представители Государственной думы приехали к нам (в США. — RT)», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее в посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву.

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