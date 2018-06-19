В посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву

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В посольстве России в США подтвердили сообщения о подготовке визита американских сенаторов в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

В российском диппредставительстве также выразили надежду на то, что данный визит положительно скажется на дальнейшем развитии двусторонних отношений.

«Действительно, мы знаем о том, что группа американских законодателей готовится к поездке в Москву. Межпарламентский диалог является важной составляющей двусторонних контактов», — рассказал собеседник агентства.

В январе сообщалось, что несколько американских конгрессменов могут посетить Россию с официальным визитом в 2018 году.

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