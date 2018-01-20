СМИ: Несколько конгрессменов США могут посетить Россию в 2018 году

Несколько американских конгрессменов могут посетить Россию с официальным визитом в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне.

«Готовится другая поездка конгрессменов. Она прорабатывается, но ничего не решено пока», — рассказали агентству.

При этом отмечается, что если поездка состоится, то она пройдёт приблизительно «через полгода». Состав делегации не уточняется.

Ранее сообщалось, что два сенатора из США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы их коллеге.