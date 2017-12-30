СМИ: Два сенатора из США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы их коллеге

Два американских сенатора-республиканца Рон Джонсон и Джон Баррассо отменили поездку в Россию из-за отказа российской стороны выдать визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Джонсон, Баррассо и Шаин должны были прибыть с визитом в Россию, но поездка была отменена в связи с тем, что Шаин получила отказ в выдаче визы, так как ранее была внесена российскими властями в санкционный список.

Senators scrap Russia trip after Kremlin snubs Jeanne Shaheen https://t.co/5Toc2mUvDTpic.twitter.com/9kaxGoMY9u — POLITICO (@politico) 29 декабря 2017 г.

«Решение отказать в визе члену нашей делегации от сената является неудачным и контрпродуктивным для улучшения отношений между нашими странами», — заявил Джонсон.

Отмечается, что Шаин была одной из тех американских законодателей, которые активно поддерживали введение запрета на использование в госструктурах США продукции «Лаборатории Касперского».

13 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий подобный запрет.