СМИ: Два сенатора из США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы их коллеге

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Два американских сенатора-республиканца Рон Джонсон и Джон Баррассо отменили поездку в Россию из-за отказа российской стороны выдать визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Джонсон, Баррассо и Шаин должны были прибыть с визитом в Россию, но поездка была отменена в связи с тем, что Шаин получила отказ в выдаче визы, так как ранее была внесена российскими властями в санкционный список.

«Решение отказать в визе члену нашей делегации от сената является неудачным и контрпродуктивным для улучшения отношений между нашими странами», — заявил Джонсон.

Отмечается, что Шаин была одной из тех американских законодателей, которые активно поддерживали введение запрета на использование в госструктурах США продукции «Лаборатории Касперского».

13 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий подобный запрет.

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США
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