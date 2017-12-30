СМИ: Два сенатора из США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы их коллеге
По данным издания, Джонсон, Баррассо и Шаин должны были прибыть с визитом в Россию, но поездка была отменена в связи с тем, что Шаин получила отказ в выдаче визы, так как ранее была внесена российскими властями в санкционный список.
Senators scrap Russia trip after Kremlin snubs Jeanne Shaheen https://t.co/5Toc2mUvDTpic.twitter.com/9kaxGoMY9u— POLITICO (@politico) 29 декабря 2017 г.
«Решение отказать в визе члену нашей делегации от сената является неудачным и контрпродуктивным для улучшения отношений между нашими странами», — заявил Джонсон.
Отмечается, что Шаин была одной из тех американских законодателей, которые активно поддерживали введение запрета на использование в госструктурах США продукции «Лаборатории Касперского».
13 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий подобный запрет.