Поклонская пригласила Трампа в Крым

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским, пригласила американского лидера посетить полуостров.

«Господина президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления», — цитирует депутата ФАН.

По её словам, «его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп во время беседы с лидерами «Большой семёрки» назвал Крым российским из-за того, что в республике все говорят на русском языке.

В Белом доме отказались комментировать такие данные.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.