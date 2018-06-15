Поклонская пригласила Трампа в Крым
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«Господина президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления», — цитирует депутата ФАН.
По её словам, «его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп во время беседы с лидерами «Большой семёрки» назвал Крым российским из-за того, что в республике все говорят на русском языке.
В Белом доме отказались комментировать такие данные.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.