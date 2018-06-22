В Совфеде прокомментировали подготовку визита американских сенаторов в Москву
- РИА Новости
По словам Джабарова, он в целом позитивно оценивает предстоящий визит, хотя понятно, что всех разногласий преодолеть не удастся.
«Мы готовы их принять, выслушать и, наверное, скорее нанести ответный визит российских парламентариев в США», — отметил сенатор.
Ранее в посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву.
Также сообщалось, что российская сторона рассчитывает на ответный визит после прибытия сенаторов США в Москву.
Кроме того, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о готовности улучшить отношения с Россией.