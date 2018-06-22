В Совфеде прокомментировали подготовку визита американских сенаторов в Москву

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку визита американских сенаторов в Москву.
В Совфеде прокомментировали подготовку визита американских сенаторов в Москву
  • РИА Новости

По словам Джабарова, он в целом позитивно оценивает предстоящий визит, хотя понятно, что всех разногласий преодолеть не удастся.

«Мы готовы их принять, выслушать и, наверное, скорее нанести ответный визит российских парламентариев в США», — отметил сенатор.

Ранее в посольстве России подтвердили сообщения о подготовке визита сенаторов из США в Москву.

Также сообщалось, что российская сторона рассчитывает на ответный визит после прибытия сенаторов США в Москву.

Кроме того, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о готовности улучшить отношения с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить