В Иране заявили об «ужасных последствиях» в случае отмены СВПД

Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, предупредил страны Европы об «ужасных последствиях» в случае, если Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) будет отменён.

«Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие СВПД, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всём мире из-за провала ядерной сделки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения СВПД по иранской ядерной программе.

8 мая США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.