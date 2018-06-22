В Иране заявили об «ужасных последствиях» в случае отмены СВПД
«Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие СВПД, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всём мире из-за провала ядерной сделки», — сказал он.
Ранее сообщалось, что представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения СВПД по иранской ядерной программе.
8 мая США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.