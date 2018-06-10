Путин заявил о возможной дестабилизации ситуации из-за выхода США из СВПД
«Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку», — сказал Путин на заседании саммита ШОС.
При этом глава государства указал, что российская сторона выступает за последовательное и неукоснительное выполнение СВПД, передаёт РИА Новости.
«Со своей стороны продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам», — заверил он.
8 мая США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном.
В Евросоюзе отметили, что подобное решение Вашингтона может негативно сказаться на создании коалиции для решения других вопросов по Ирану.