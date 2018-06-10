Путин заявил о возможной дестабилизации ситуации из-за выхода США из СВПД

Российский президент Владимир Путин заявил, что решение Соединённых Штатов выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) способно дестабилизировать обстановку.

«Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку», — сказал Путин на заседании саммита ШОС.

При этом глава государства указал, что российская сторона выступает за последовательное и неукоснительное выполнение СВПД, передаёт РИА Новости.

«Со своей стороны продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам», — заверил он.

8 мая США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном.

В Евросоюзе отметили, что подобное решение Вашингтона может негативно сказаться на создании коалиции для решения других вопросов по Ирану.