В ЕС заявили, что выход США из СВПД может затруднить создание новой коалиции по Ирану

Выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может затруднить продвижение по созданию международной коалиции для решения других вопросов по Ирану, заявил посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан.

«Одно из главных сожалений европейской стороны — мы опасаемся, что решение США (выйти из сделки с Ираном. — RT) ещё больше затруднит продвижение по другим вопросам», — рассказал дипломат РИА Новости.

По его словам, «непосредственным последствием решения США, вероятно, будет то, что построить международную коалицию вокруг других вопросов станет сложнее».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США рассчитывали организовать тотальную конфронтацию с Ираном посредством выхода из иранской ядерной сделки.

8 мая США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.