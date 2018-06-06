Мэй рассказала, при каком условии Великобритания останется привержена СВПД

Великобритания будет сохранять свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе до тех пор, пока Тегеран соблюдает свои обязательства по данному соглашению.

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Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Наряду с Францией и Германией Соединённое Королевство продолжает считать, что это (СВПД. — RT) лучший способ предотвратить обретение Ираном ядерного оружия», — цитирует Мэй The Guardian. Ранее сообщалось, что представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения СВПД по иранской ядерной программе. В мае эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.