Мэй рассказала, при каком условии Великобритания останется привержена СВПД
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Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
«Наряду с Францией и Германией Соединённое Королевство продолжает считать, что это (СВПД. — RT) лучший способ предотвратить обретение Ираном ядерного оружия», — цитирует Мэй The Guardian.
Ранее сообщалось, что представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения СВПД по иранской ядерной программе.
В мае эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.