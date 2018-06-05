Первый вице-спикер парламента Ирана рассказал об условиях сохранения ядерной сделки
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«Это во многом зависит от поведения европейских стран. Если они не будут терпеть давление США на европейские компании и сделают так, чтобы их компании не могли бы серьёзно пострадать от американских санкций», — заявил он.
В качестве примера Мотахари привёл европейский блокирующий закон от 1996 года по Кубе.
Как отметил первый вице-спикер иранского парламента, если теперь будет сделан аналогичный шаг в отношении недавних санкций США, то можно надеяться, что Совместный всеобъемлющий план действий устоит.
Ранее сообщалось, что Иран направит в МАГАТЭ письмо об увеличении мощностей по обогащению урана в стране.
В мае эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.