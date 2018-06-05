Иран направит в МАГАТЭ письмо об увеличении мощностей по обогащению урана в стране

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) направит в МАГАТЭ письмо о том, что Тегеран начинает увеличивать мощности по обогащению урана. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя ОАЭИ Бехруза Камальванди.

«В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана)...начнётся во вторник», — приводит слова Камальванди Middle East Eye.

Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана.

Ранее представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контактыдля сохранения СВПД по иранской ядерной программе.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.