Иран направит в МАГАТЭ письмо об увеличении мощностей по обогащению урана в стране
«В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана)...начнётся во вторник», — приводит слова Камальванди Middle East Eye.
Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана.
Ранее представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контактыдля сохранения СВПД по иранской ядерной программе.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.