Эксперт оценил готовящийся визит американских конгрессменов в Россию

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил готовящийся визит американских конгрессменов в Россию.

«Сейчас мы видим позитивные импульсы, которые идут из Америки. Это говорит о том, что встреча точно будет, это не фейк. Приезд этих сенаторов — это позитивный момент», — заявил он.

По его словам, в настоящее время многие представители американской элиты критически относятся к России, но сам визит и диалог станут прорывом.

Как прогнозирует Блохин, российской и американской сторонам предстоит обсудить стратегические, региональные и экономические вопросы.

Ранее сообщалось, что российская сторона рассчитывает на ответный визит после прибытия сенаторов США в Москву.

Также политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с Newinform прокомментировал сообщения о высказываниях президента США Дональда Трампа про Крым.